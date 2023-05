Nous sommes les Spider-Men

Peter Parker, le Spider-Man d'origine. Miles Morales, le jeune héros de l'univers Ultimate qui a repris le flambeau. Spider-Gwen, la Gwen Stacy d'un monde parallèle qui a reçu les pouvoirs de l'araignée à la place de Parker. Au travers du multivers, les versions de Spider-Man ne manquent pas. Entre Spider-Man : No Way Home et Spider-Man : Across the Spider-Verse (Partie I), l'univers cinématographique du Tisseur a clairement embrassé le concept de multivers. Nous vous proposons avec cet album, un tour d'horizon des différentes versions de Spider-Man !