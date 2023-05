Spider-Ham. Great power, no responsibility

Après avoir longtemps été moqué par les citoyens de New York, Spider-Cochon est enfin reconnu pour sa contribution à la sécurité de la ville, et le maire lui offre littéralement les clés de la grosse pomme ! Mais le héros porcin n'a pas compris qu'il ne s'agissait que d'un symbole et il part avec les clés. Et... il les perd ! Sont-elles tombées entre de mauvaises mains ? L'un des personnages les plus surprenants du dessin animé Spider-Man : New Generation (la suite arrive bientôt ! ) a droit à sa propre aventure. Une histoire complète qui enchantera tous les publics.