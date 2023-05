Les référendums sur l'indépendance de la Catalogne et de l'Ecosse ainsi que les conflits sécessionnistes qui ont déstabilisé l'Ukraine, le Soudan ou encore la Géorgie nous rappellent que les mouvements sécessionnistes ont une grande influence sur le cours des relations internationales au xxie siècle. Bien que les Etats-Unis ne soient pas favorables aux revendications indépendantistes, ils ont, dans la pratique, reconnu l'indépendance de plusieurs Etats sécessionnistes au cours des dernières décennies. Washington face aux conflits sécessionnistes révèle que cette incohérence apparente s'explique par le fait que les Etats-Unis sont une puissance en quête de stabilité. En examinant la politique étrangère américaine à l'égard des crises sécessionnistes survenues dans les Balkans, en Afrique et en Europe, Jonathan Paquin montre que, si la politique étrangère américaine privilégie en apparence l'intégrité des frontières internationales, Washington se préoccupe davantage de garantir la stabilité pour assurer sa puissance que de maintenir le statu quo. Cet ouvrage constitue la traduction de A Stability-Seeking Power, U. S. Foreign Policy and Secessionist Conflicts, publié par McGill-Queen's University Press en 2010, dont le contenu a été revu et augmenté.