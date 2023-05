L'Héritage Wagner

L'histoire d'amour passionnée et interdite qui redonna vie à l'oeuvre de Richard Wagner... Chanteuse d'opéra, Anja renverse les convenances puritaines du monde musical allemand de l'après-guerre. Wieland, héritier du passé sulfureux de la famille Wagner, ancien protégé du Fuhrer lui-même, rêve de rompre avec les traditions d'une époque qui a laissé son pays en ruines. Bientôt unis par un amour violent, Anja et Wieland se retrouvent opposés aux gardiens du temple de Bayreuth, une élite conservatrice qui cache à peine sa nostalgie du Troisième Reich. Grâce à la force d'Anja, Wieland veut redonner vie et espoir à la musique de son grand-père, Richard Wagner, mais pour cela il lui faudra d'abord se confronter aux démons de son propre passé, à des secrets qu'il a toujours refoulés.