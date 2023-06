Bronzez moins con. Cahier de révisions pour adultes qui veulent briller à la rentrée

Profitez de votre été pour booster vos connaissances avec ce cahier de vacances spécial adultes ! Révisez 8 matières : - Histoire - Géographie - Français - Langues et cultures du monde - Logique et sciences - Mathématiques - Pop culture - Sports et jeux Le tout en 108 leçons (règles de conjugaison, faits historiques, vocabulaire en anglais, culture générale...) ! Surtout, variez les plaisirs avec des tonnes de jeux : mots croisés, cartes et schémas à compléter, textes à trous, QCM, mots mêlés, intrus, charades... à remplir grâce au crayon offert ! Format 15 x 20 cm / 448 pages.