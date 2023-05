Les folles énigmes de Mamie Momie Tome 7 : Où sont passés les perroquets ?

Frida Kahlo, la célèbre artiste a le moral dans les chaussettes... Ses précieux perroquets mexicains ont pris la poudre d'escampette, et, sans eux, Frida n'a plus le coeur à créer. Mamie Momie, Lola et Léo se lancent dans la recherche des oiseaux... avec plus ou moins de succès ! Les Premières Lectures niveau 1 accompagnent les enfants dès le début du CP, avec : - Une vraie aventure, en peu de mots, pour faire ses premiers pas de lecteurs en confiance. - Un petit dico pour enrichir son vocabulaire. - Des bonus pédagogiques et ludiques pour prolonger la lecture en s'amusant. - Et, dans la série "Mamie momie" , une immersion déjantée dans l'histoire de l'art pour sensibiliser les plus jeunes.