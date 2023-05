Ingres, l'artiste et ses princes

Artiste à succès de la première moitié du XIXe siècle, Ingres est peintre inclassable et souvent visionnaire. Derrière son apparent classicisme transparaissent une liberté et un style uniques qui fascinent encore aujourd'hui. Avec l'avènement de la monarchie de Juillet (1830-1848), Ingres trouve dans la famille d'Orléans un soutien de poids et un milieu favorable lui permettant de réaliser parmi ses plus grands chefs-d'oeuvre. Provenant de collections nationales et internationales, tableaux et dessins commandés ou collectionnés par les princes d'Orléans seront réunis à Chantilly, aux côtés de leurs études et leurs variantes. Ils permettront de comprendre le travail long et méthodique d'un des plus grands peintres français, artiste des princes et prince des artistes.