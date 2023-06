Pourquoi la Bretagne ? Parce que Kaboul !

Plongé pendant cinq ans dans la tourmente afghane, Pierre Pouchairet, chargé de la coopération en matière de sécurité, a été témoin des prémices de la fin de la campagne des forces alliées en Afghanistan. Il y a côtoyé la communauté expatriée et afghane, ses hypocrisies, ses malheurs et ses doutes, des moments parfois drôles, parfois tragiques. Il raconte avec une plume acerbe les missions françaises dans ce pays, et révèle des secrets jusque-là bien gardés.