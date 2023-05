Le citron, cet imposteur. Et autres fake news de la médecine

Comment le citron est devenu, aux yeux de tous, l'aliment le plus riche en vitamine C – ce qui est faux (il occupe la 19e place) –, prétendument capable de nous guérir du rhume, de l'asthme et même du cancer, et plus récemment encore du Covid..., le tout avec la caution du corps médical et même d'un double prix Nobel ? Au-delà du citron, le docteur Patrick Lemoine raconte d'une plume alerte et avec de nombreuses anecdotes personnelles, quelques-unes des fake news de la médecine, et décortique la mécanique, toujours la même, mise en oeuvre pour les crédibiliser et nous les faire avaler. Acide et divertissant !