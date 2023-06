New Enjoy English - Anglais 4e - Livre + DVD-rom

- Des vidéos originales et stimulantes, avec la version audio, pour la compréhension de l'oral : The Twins' Podcast - Un entraînement guidé et régulier à la compréhension de l'écrit. - Des pages de civilisation à la fois attrayantes, informatives et actives. - Un dispositif d'évaluation complet, poursuivant ainsi ce quei est proposé dans New Enjoy 6e et 5e Le site compagnon New Enjoy English n'est plus accessible à partir de janvier 2021 suite à l'arrêt de Adobe Flash Player. Téléchargez les audios et les vidéos exploités dans le manuel ici : https : //e-didier. com/code/newenjoy4e (Lien -> https : //e-didier. com/code/newenjoy4e)