Un Eté à Nantucket

Chaque année, les enfants de la famille Levin attendent l'été avec impatience pour rejoindre leur grand-mère sur l'île de Nantucket. Mais, en cette année 1969, rien ne se passe comme prévu. Tiger est appelé pour rejoindre l'armée américaine au Vietnam. Blair, l'aînée, est enceinte et ne peut pas voyager. Recluse à Boston, elle se débat avec ses doutes au sujet de son mari. Kirby, la cadette, qui a vécu, entre son engagement pour les droits civiques et ses amours compliquées, une année difficile, décide de changer d'air et part travailler sur Martha's Vineyard, l'île voisine. Jessie, la benjamine, se retrouve seule avec sa grand-mère, figure de la haute société locale, qui lui impose ses règles vieux jeu, et sa mère, en proie au désarroi le plus profond depuis le départ au front de son fils. Une jolie chronique familiale américaine, avec, en toile de fond, le Vietnam, Apollo 11 et Woodstock qui se prépare. Sud Ouest. Un page-turner irrésistible. Elle. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Oscar Perrin.