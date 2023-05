Tremblez !. 10 histoires criminelles vraies et flippantes

Quatre amis assassinés au bord d'un lac en Finlande, une famille de fermiers tuée en France, une jeune maman torturée en Grèce, une adolescente disparue en Australie... Les histoires que vous allez lire sont toutes vraies et ont fait les gros titres des journaux ces dernières années. Pour chacune, découvrez le déroulé des faits et de l'enquête, la psychologie des protagonistes, les débats pendant les procès et des focus sur les avancées de la criminologie. La version grand format comporte des illustrations qui n'ont pas été reprises dans la présente édition.