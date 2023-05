Les jardiniers de la terre

Nous sommes le jardin dont les jardiniers sont des extraterrestres venant d'autres mondes... Suivez le parcours de Phil, qui découvre au cours d'une régression sous hypnose sa première vie sur Terre. Toutes ses précédentes incarnations se sont déroulées dans des mondes inconnus et dans d'autres dimensions. En explorant l'une d'elles, il apprend alors que le contact avec les extraterrestres n'a jamais cessé. Les interactions avec les OVNIs et les ETs ont perduré jusqu'à aujourd'hui, bien que ces informations aient été longtemps cachées par son subconscient afin de le protéger. Comme bien d'autres abductés, Phil a accepté avant de s'incarner dans son corps physique actuel de prendre part à l'expérience depuis l'intérieur en tant que volontaire. Ce cas étrange révèle les motifs de l'implication des extraterrestres avec les humains de la Terre, ainsi que leurs espoirs et leurs attentes. Découvrez l'histoire des origines de la Terre et des volontaires à travers la retranscription de séances d'hypnose régressive quantique menées par Dolores Cannon. Dolores Cannon (1931-2014), hypnothérapeute américaine, s'est spécialisée dans la reconquête d'un "Savoir Perdu" . Spécialiste de la thérapie de régression sous hypnose, elle a développé sa propre méthode Quantum Healing Hypnose Technique. Autrice de près de vingt ouvrages, elle est devenue une véritable référence dans son domaine et ses livres sont traduits dans plus de vingt langues.