Tremblez encore

Les histoires de ce livre sont réelles et ont fait la une des journaux ces dernières années. Pour chacune, découvrez le déroulé des faits et de l'enquête, la psychologie des protagonistes, les débats pendant les procès et des focus sur les avancées de la criminologie. Comme il le fait avec brio sur sa chaîne Youtube et dans son premier livre, McSkyz nous raconte 10 nouvelles affaires de true crime françaises et internationales haletantes, dans une ambiance aussi terrible et angoissante que si vous les viviez en direct.