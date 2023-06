Odile, la petite oursonne

Odile n'apprécie pas les mêmes activités que sa famille. En secret, elle s'éclipse et va profiter de ce qu'offre la nature à sa manière. Un jour, son frère ainé va la suivre. Avec surprise et contrariété, il comprend que sa cadette préfère un autre mode de vie que le sien. Il se sent jugé et en colère, mais Odile, bienveillante, va lui expliquer qu'il n'en est rien... Avec bonté, Odile nous montre qu'on peut s'accepter, vivre ensemble, tout en étant différent les uns des autres.