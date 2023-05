Bambi. L'histoire du film

Toute l'histoire du film Bambi dans un album grand format, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. - L'histoire complète du film avec des textes courts et faciles à lire, rythmés par des dialogues et des images en pleine page. Dès 3 ans. Résumé : C'est jour de fête dans la forêt : un petit faon est né ! Il s'appelle Bambi, et tous les animaux tombent sous son charme. Avec sa maman et son ami, le lapin Panpan, le jeune Bambi va partir à la découverte de la nature. Il a tant à apprendre sur lui, et sur les dangers qui peuvent surgirent n'importe quand...