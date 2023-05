Les Avengers à la rescousse

La magnifique collection de grands albums dédiée au super-héros préféré des 5-9 ans ! Toutes les histoires de Spider-Man à collectionner, avec une frise à compléter ! Un album grand format à la maquette dynamique, avec des cases et de belles illustrations, pour un effet comics accessible aux enfants. Dès 5 ans en lecture accompagnée. Pour les 7-9 ans en lecture autonome. L'histoire : Spider-Man patrouille dans les rues de New York, quand, a son grand e tonnement, il aperc oit la Veuve Noire. Or, cette dernie re devrait e tre en mission hors de la ville. Le sens d'araigne e de Peter lui signale que quelque chose ne va pas... Il appelle alors Iron Man et Captain America en renfort !