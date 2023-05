Les prières de l'abbé Julio. Petits et grands secrets pour surmonter tous les obstacles

Plongez dans les prières de l'abbé Julio et accédez à leurs bienfaits ! Grâce à ses prières, ses rites et ses pentacles, l'abbé Julio s'est inséré dans la longue tradition "guérisseuse" du christianisme. Dans cette nouvelle édition des textes de l'abbé Julio, regroupant les Grands secrets merveilleux et les Petits secrets merveilleux, Denis Labouré s'est attaché à clarifier et enrichir le texte en remplaçant les abréviations, en insérant de nombreuses notes de bas de page et en révisant l'index. Accompagné de Marc Neu et ses "conseils de praticien" , les prières merveilleuses de l'abbé Julio vous donneront toutes les clés pour favoriser l'efficacité de vos prières. Le guide pour exploiter le potentiel des textes de l'abbé Julio et pratiquer en conscience. Denis Labouré est connu pour ses ouvrages d'astrologie et d'ésotérisme. || est titulaire d'un Master 2 en théologie et d'une licence canonique en Sciences Religieuses. Ces Prières merveilleuses de l'abbé Julio font suite au Guide complet des pentacles et prières, publié aux mêmes éditions en collaboration avec Marc Neu, Marc Neu pratique les trois sciences hermétiques (astrologie, alchimie et magie) depuis plus de trente ans. Aujourd'hui, il se concentre sur l'écriture et la transmission. Il dépoussière les idées reçues et rend l'astrologie, l'alchimie et la magie accessibles à un large public.