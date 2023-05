Cuisine Créole. Simplissime

45 recettes simplissimes pour voyager depuis chez soi dans les Antilles françaises, à la Réunion, en Louisiane, en Jamaïque, au Cap vert ou bien encore en Républicaine dominicaine. Des mets aux saveurs épicées, du sucré-salé, du piquant, des plats qui sentent bon la convivialité et le partage. Vous y trouverez des recettes traditionnelles et incontournables en mode simplissime mais aussi des recettes plus créatives à base d'ingrédients typiques. Colombo de poulet, accras, blaff, crabe farci, chiquetaille, rougail saucisse, beignets, achards ou bien encore cari, ragoût de gombos, crème coco, féroce, court-bouillon de poisson toutes ces recettes c'est du soleil dans l'assiette.