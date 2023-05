Angel Heart 1st season Tome 21 . Nouvelle édition

Saeko Nogami est-elle en danger ? ! Le tueur engagé pour assassiner l'inspectrice de police n'est autre que... le Caméléon ! En échange d'une faveur de Ryo, celui-ci accepte de renoncer au contrat et même de servir de doublure à Saeko pendant que City Hunter enquête sur l'identité du commanditaire. Mais mieux vaudrait faire vite, le subterfuge ne va pas fonctionner longtemps si le Caméléon persiste à soulever sa jupe pour dévoiler son "véritable visage" à tout le monde ! En 1985, Tsukasa Hojo lance City Hunter. Quelques années après la fin de la série, le mangaka revient sur son oeuvre et créé Angel Heart. Bien que l'on croise tous les personnages de City Hunter, cette nouvelle saga ne reprend pas les aventures de Ryo Saeba là où elles s'étaient arrêtées, il s'agit en réalité d'une suite alternative. En effet, l'intrigue se développe cette fois autour de Glass Heart, une ex-tueuse de la mafia taïwanaise. L'organisation criminelle dont elle faisait partie lui a greffé le coeur de la défunte Kaori, l'inoubliable partenaire de Ryo, après une tentative de suicide. Au début de l'histoire, Glass Heart est perdue dans un pays dont elle ne parle pas la langue, mais au fil de ses aventures et avec l'aide de sa nouvelle famille, elle reprendra fièrement le flambeau de City Hunter. Une autre approche de ce qui peut se cacher derrière ce nom légendaire et qui a même eu le droit à une saison 2 en manga ainsi qu'un anime.