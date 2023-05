Miles Morales Tome 5

Miles Morales a le vent en poupe ! Non seulement il a intégré l'univers Marvel, mais le voici aussi membre des Avengers ! Très vite, il se retrouve seul face à un vilain ayant le pouvoir de détruire la planète. Mais lorsqu'une nouvelle guerre civile divise les super-héros, quel camp choisiront Miles et ses amis Nova et Miss Marvel ? Comme nos jeunes lecteurs n'ont pas forcément les biceps pour porter les albums MARVEL OMNIBUS, nous leur proposons dans ce NEXT GEN, en parallèle de la sortie ce mois-ci du deuxième tome Omnibus consacré à Miles, les onze premiers épisodes de la série intégrant le jeune héros à l'univers Marvel, après la destruction de l'univers Ultimate.