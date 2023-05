Spider-Gwen. Tome 3. Deal with the Devil

Gwen Stacy et Miles Morales sont deux jeunes héros échoués d'autres dimensions. Ils sont jeunes, ce sont des super-héros... en théorie ils devraient être des alliés, mais pour que les Spider-Man et Spider-Woman nouvelle génération se rapprochent, il va falloir une menace. Heureusement, on peut compter sur le Caïd (alias Matt Murdock), toujours prêt à faire un sale coup ! Avec la sortie de Spider-Man : Across the Spider-Verse, nous nous devions de présenter ce troisième tome consacré à Spider-Gwen ! Dans notre collection destinée à un jeune public, les deux principaux héros du dessin animé s'allient pour la première fois ! Une rencontre au sommet à ne pas manquer !