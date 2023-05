Ultimate Spider-Man Tome 2

A la suite de l'évènement Secret Wars, l'univers Ultimate a disparu. Mais Miles Morales est toujours bien vivant et il sillonne désormais l'univers Marvel. Très vite, il se retrouve face à certains des pires ennemis de Spider-Man et à certains amis comme la Chatte Noire ! Mais quel camp va choisir Miles lorsqu'une nouvelle Guerre Civile entre super-héros éclate ? La boucle est bouclée ! L'intégralité du travail de Brian Michael Bendis sur Ultimate Spider-Man et sur les séries consacrées à Miles Morales est désormais disponible en albums MARVEL OMNIBUS. Et ça, juste à temps pour la sortie en salles de Spider-Man : Across the Spider-Verse !