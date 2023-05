Coffret Spider-Verse

Peter Parker, Miles Morales, Gwen Stacy... le Multivers est peuplé de Spider-(Wo)Man qui, souvent, au péril de leur vie font régner la justice. La sortie d'un album MARVEL-VERSE à chaque nouveau film ou nouvelle série télé est devenue une tradition, un rituel pour nos lecteurs. Alors à l'occasion de l'arrivée tant attendue (et nous n'exagérons pas !!! ! ) de Spider-Man : Across the Spider-Verse (la suite de Spider-Man : New Generation), nous avons décidé de marquer le coup en proposant sept albums consacrés aux personnages les plus importants de l'univers de Spider-Man !