Le grand guide des médecines douces pour petits et grands

Loin de se cantonner aux bien connus "remèdes de grand-mère" , la naturopathie fait depuis toujours ses preuves. Aujourd'hui, plus que jamais, tisanes, huiles essentielles et autres compléments alimentaires se font une place de choix sur nos étagères. Plus encore, on ne cesse de nous rappeler l'importance du sommeil et de l'alimentation pour notre bien-être, à tous les âges. Une seule question demeure : comment tout combiner pour se soigner efficacement ? Ce guide complet regroupe plus de 175 affections et des solutions 100 % naturelles pour y remédier. Que vous souffriez d'une simple piqûre de moustique, de troubles digestifs récurrents ou bien d'une extinction de voix, vous trouverez, pour chaque souci quotidien, des solutions de médecines douces adaptées à vos besoins et à ceux de votre famille. Car c'est bien là l'un des atouts majeurs de cet ouvrage : il s'adresse à toutes et tous. Des maladies infantiles à la grossesse, sans oublier les troubles féminins et masculins, tous les maux sont passés revue avec des solutions adaptées aux petits et aux grands. Dans une mise en page claire et aérée, retrouvez pour chaque fiche : - la liste des causes et symptômes afin de bien identifier le trouble ; - tous les remèdes pour vous soigner, classés par stratégies naturopathiques, pour déterminer ceux qui vous correspondent le mieux ; - les conseils et précisions de Manon Borderie, naturopathe passionnée, qui partage ses astuces sur son compte Instagram @manon. naturopathe. Avec le grand guide des médecines douces, soignez-vous et prenez soin de vos proches efficacement et simplement !