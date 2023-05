A la rencontre des animaux en montagne. 356 espèces dans leur milieu, 2e édition

Des abords des villages aux éboulis d'altitude, un panorama très accessible des animaux dans le milieu montagnard proposé par le Parc national des Ecrins. D'utilisation facile, ce guide de terrain présente 356 espèces de vertébrés (mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens, poissons) classées selon leur habitat de prédilection. Elaboré de manière à vous faire découvrir facilement cette faune passionnante, cet ouvrage original est le compagnon indispensable de vos balades en montagne. - 400 photographies couleur, qui présentent tous les milieux naturels abordés, ainsi qu'une ou deux vues rapprochées pour chaque espèce - 350 dessins avec des critères simples d'identification - Un texte original et agréable à lire, pour apprendre à reconnaître les espèces, et en savoir plus sur leur mode de vie, l'origine de leur nom, leur comportement, les endroits où les rechercher au sein de leur habitat... - Des onglets en couleur pratiques pour le repérage des grands types de milieux naturels