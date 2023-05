Anatomie d'un mariage

Edmund Malinowski est en passe d'accomplir son rêve. A trente-six ans, ce brillant psychiatre comportementaliste vient d'emménager dans le Montana avec sa femme, Laura, pour prendre la direction d'un hôpital. Passionné, charismatique, il ambitionne de réformer l'établissement, d'obtenir la reconnaissance de ses pairs et de guérir ses patients. Surtout la ravissante Penelope, une jeune épileptique internée de force par ses parents. Laura, qui a renoncé à une carrière d'artiste pour suivre Edmund, se sent de plus en plus délaissée. Dans l'espoir de se rapprocher de lui, elle décide de donner des cours de dessin à ses patients, au risque de bouleverser le fragile équilibre de leur mariage. Virginia Reeves ausculte les liens indéfectibles de l'amour. Un roman déchirant de beauté. Olivia de Lamberterie, Elle. Remarquable de finesse. Laëtitia Favro, Lire Magazine littéraire. Un récit acéré sur la lente désagrégation d'un couple miné par les non-dits. Nathalie Crom, Télérama. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Carine Chichereau.