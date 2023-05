Les chroniques de Bond Street Tome 1

Dans le Londres du XIXe siècle, malgré son rang, lady Fortescue n'a ni rente ni héritage pour vivre dignement. Lassée de dépendre de la charité familiale, cette veuve septuagénaire hésite cependant à se séparer de sa grande demeure décrépite de Bond Street et de ses domestiques - qu'elle ne paie plus depuis longtemps. Surgit alors la folle idée de faire cause commune avec d'autres infortunés et de transformer sa maison en hôtel. Du jour au lendemain, "Au Parent Pauvre" devient le lieu le plus chic de Londres. Mais le neveu de lady Fortescue, le duc de Rowcester, voit cette petite révolution d'un mauvais oeil et se met en tête de fermer l'établissement. Sa rencontre avec miss Harriet James, la cuisinière en chef, pourrait bien le faire changer d'avis... Humour et légèreté peuplent ces histoires aux multiples personnages, hauts en couleur et attachants. La Voix du Nord. Une plume drôle et alerte. Le Parisien week-end. Irrésistible ! Elle. Traduit de l'anglais par Françoise du Sorbier et Amélie Juste-Thomas