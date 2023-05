Dans tous les contes, mythes et légendes, les princesses ont toujours raison : ce sont elles qui consentent, qui décident, qui agissent. Elles ont un atout extraordinaire : leur grande sensibilité, qui leur permet de détecter les signaux faibles et de triompher des emmerdes. Dans ce livre, Fabrice Midal propose une lecture philosophique et décapante de cette sagesse dont nous avons hérité mais que nous négligeons. Autrefois, ces histoires n'étaient pas destinées aux enfants : elles s'adressaient aux adultes pour éclairer l'énigme de la condition humaine. Véhiculant un savoir profond, ces histoires donnent des clés pour affronter toutes les formes de violence, d'ignorance et de haine que nous rencontrons dans nos sociétés actuelles.