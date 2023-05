Le cahier de jeux de Toto

64 pages de jeux, d'activités, de blagues et de devinettes pour s'amuser dedans et dehors avec Toto : labyrinthes, jeux des différences, jeux de mots, jeux d'observation, mais aussi des coloriages et plein d'activités pour apprendre à fabriquer des bulles de savon géantes, de la pâte à modeler maison ou encore un cerf-volant. Et bien sûr, une multitude de blagues, devinettes et charades. Un cahier 100 % fous rires !