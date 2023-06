Colette, la scandaleuse

Une immense auteure, une femme indépendante assumant une vie sentimentale libre et marginale pour l'époque, Amoureuse, sensuelle, gourmande, Colette a brûlé les étapes et laissé derrière elle la docilité qu'elle n'avait pas apprise, elle a échappé à un mari qui exploitait son esprit tout autant que ses charmes. Elle lui doit d'avoir très tôt appris le métier d'écrire, en même temps que le plaisir. C'était une femme audacieuse, indépendante et libre. Dans sa vie amoureuse elle avait une liberté qui l'époque faisait scandale. Elle doit à ses parents l'impatience de pouliche qui refuse le mors qu'on veut lui imposer. Elle galopera certes, mais pour elle-même !