Les ingrédients utilisés pour les cosmétiques ayurvédiques sont des produits d'origine naturelle et biologiques utilisés en médecine indienne traditionnelle. Ces produits combinés les uns avec les autres se complètent et vont aider à équilibrer la peau, les cheveux et les ongles et les maintenir en bonne santé. Exemple d'ingrédients utilisés : extraits de plantes, huiles végétales, huiles essentielles, hydrolats, argiles, épices... Dans cet ouvrage, vous trouverez 30 recettes pour créer vous-même vos soins de beauté et d'hygiène. Le livre donne aussi des informations sur l'Ayurveda, sur les précautions de fabrication des cosmétiques et les ingrédients spécifiques à cette tradition.