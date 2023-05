Ecosse, IIe siècle après J. C. Au-delà du mur d'Antonin, la guerre entre l'envahisseur romain et les peuples Gaëls et Pictes piétine. Manipulé par une sorcière, le général romain Horatius libère un fléau ancestral sur la terre de ses ennemis : les Ombres de Thulé. Pour faire face à cette menace, le roi des Pictes devra unir des peuples autrefois ennemis et faire appel à des pouvoirs oubliés.