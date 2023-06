Touche pas au grisbi du bassin

Agent de recouvrement à la solde d'un caïd du bassin d'Arcachon, noctambule patenté et joueur invétéré, Jules mène une existence solitaire et futile, entre boîtes glauques et tripots clandestins. Au décès de son frère, victime d'un accident de la route, il fait la connaissance de Théo, son neveu, hospitalisé à La Rochelle. Peu à peu, l'oncle tisse des liens avec l'enfant et commence à s'ouvrir aux autres. A commencer par Pauline, une séduisante jeune femme rencontrée dans un bar de nuit à La Teste, et qui s'immisce dans son quotidien. Mais les apparences sont trompeuses. Plongé au coeur d'un trafic de drogue international, Jules découvre que le décès de son frère n'a rien de fortuit, que la mère de Théo, portée disparue depuis sa naissance, est peut-être vivante et que Pauline n'est probablement pas celle qu'elle prétend être...