Les Ombres de Salem

Les coups durs se succèdent pour la famille Bailey depuis son installation dans une vieille demeure de Salem. Mickey est à la dérive après le départ soudain de sa femme, et leur fille de seize ans, Dwen, a été victime d'une agression dont elle n'a pour tout souvenir que des flashs glaçants. Aidée de ses soeurs, dont la cadette Deborah cache un don surnaturel, elle se lance à la recherche du coupable. Pendant ce temps, Ms Alvarez, éminente médium, tente de convaincre le capitaine-détective Bosco : elle en est certaine, le tueur en série que le policier traque et les événements qui ébranlent les Bailey sont liés... Une nouvelle chasse aux sorcières commence. Préparez-vous à frissonner en plein été ! Nice Matin. Complexe et parfaitement maîtrisé. Coup de coeur ! Lechapeelivresque. Saisissant, addictif et interpellant. @zorabook.