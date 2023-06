Je voulais

"Vous avez été condamné à six années d'emprisonnement ferme". Fin du rêve. Quelques semaines plus tôt, Landry est un lycéen talentueux, qui n'a qu'un seul objectif : devenir spationaute. S'il garde un peu de temps pour ses conquêtes féminines et ses amis, il se concentre principalement sur ses cours, seul moyen d'atteindre son but. Mais son équilibre s'effondre quand il croise la route de Doris, une étudiante de première avec qui il va rapidement se lier. Pour le meilleur, mais surtout pour le pire... Dans ce roman d'initiation aussi passionnant qu'absorbant, Teclet Boubimba confronte ses jeunes protagonistes à la cruauté de notre société, dénonçant sans ménagement les incohérences et les injustices de notre monde moderne.