Ces nuits de lune rose

La vie de Sylvie n'a jamais été facile. Le manque d'amour maternel que son père ne parvient pas combler, la solitude d'une pension dans laquelle son esprit rebelle s'écorche, et des drames comme le décès de sa cousine ancrent l'enfance de Sylvie dans la douleur et la tristesse. Et pourtant, il y a aussi les merveilleux souvenirs de ses jeux d'enfants avec les camarades du village, les premières amours, sa rencontre déterminante avec son fidèle et très cher ami et avec l'homme qu'elle aime, qu'elle suivra jusque dans l'île aux papillons et dont elle partage la vie depuis plusieurs décennies. Sylvie Léonie poursuit ici son oeuvre autobiographique, continuant de partager avec authenticité et bienveillance sa riche expérience de vie.