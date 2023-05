Après son guide pour écrivains Story - Ecrire un scénario pour le cinéma et la télévision, best-seller permanent, et son exploration inspirée de l'art de l'action verbale dans Story - Ecrire des dialogues pour la scène et l'écran, l'expert le plus recherché dans le domaine de la narration apporte son éclairage sur la création de personnages fascinants et la conception de leur équipe. Story - Concevoir des personnages pour la scène et l'écran explore la conception de ce qui fait l'univers des personnages : la dimension, la complexité et le devenir d'un protagoniste, l'invention des personnages majeurs autour de lui, le tout entouré d'une distribution de rôles de service et de soutien.