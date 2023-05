Psychic witch. Développez vos capacités médiumniques et magiques pour devenir un.e puissant.e sorcier.ère

Découvrez tous les secrets pour devenir un. e puissant. e sorcier. ère Le célèbre écrivain et sorcier Mat Auryn nous livre ses conseils et nous révèle ses pratiques et méditations pour réveiller nos capacités psychiques et guider notre pratique de la magie vers un nouveau territoire passionnant. Psychic Witch est indispensable non seulement pour maîtriser la perception et la manipulation de l'énergie, mais aussi pour pratiquer la magie partout et à tout moment. Ce livre ingénieux doté de 90 exercices et rituels vous apprendra ainsi à utiliser l'énergie subtile et à laisser s'exprimer vos perceptions pour les guider vers des résultats magiques instantanés. "MAT AURYN EST VERITABLEMENT L'UNE DES VOIX LES PLUS PRECIEUSES DE LA COMMUNAUTE DE LA SORCELLERIE D'AUJOURD'HUI". Danielle DULSKY, auteure de The Holy Wild. Mat Auryn est sorcier, écrivain, médium et professeur d'occultisme. Initié de la Black Rose Witchcraft et prêtre des Sacred Fires Tradition of Witchcraft, il contribue au blog For Puck's Sake sur Patheos Pagan, écrit pour des magazines comme Witches & Pagans et Horns, et contribue à Modern Witch et The Witches' Almanac. Consultez son site sur MatAuryn. com.