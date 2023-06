Et si on adoptait Leonard de Vinci ?

Quel meilleur "parrain" pour une classe que Léonard de Vinci ? LE ROMAN. Quand on est ingénieux, on comprend les ingénieurs. C'est pour ça que Lucian tient à présenter un exposé à sa classe sur Léonard de Vinci ! Il retrace la vie de son héros pendant la période de la Renaissance et montre comment ce grand génie (il mesurait 2 mètres de haut ! ) a su aussi bien être peintre de renom qu'inventeur de machines de guerre. En tout cas, Lucian a deux objectifs : apprendre aux autres élèves que Léonard de Vinci n'a pas seulement réalisé la Joconde et que ce serait une belle oeuvre de plus, si on donnait son nom à la classe !