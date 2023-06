Les voix de l'exil (Malaisie)

Les voies maritimes de l'exil traversent l'Océan indien ou la Mer de Chine du Sud vers les mers intérieures de l'Asie du Sud-Est. Au milieu de cette autre Méditerranée, la Malaisie brille comme un phare attirant les migrants de la région. Elle fait miroiter à ces personnes en détresse, fuyant persécution et misère, l'image d'un havre de paix et de prospérité dont la réalité déçoit souvent les attentes. Ces migrants prennent alors la plume pour exprimer leur vécu. Ces voix de l'exil portent de multiples messages qui se manifestent par des poèmes reproduits dans leur langue originale (persan, ourdou, tamoul, indonésien, tagalog, anglais...) et traduits. Le présent recueil souhaite les faire entendre en français dans la variété de leurs registres et accompagner ces bouteilles à la mer vers de nouveaux rivages. Entourés de traducteurs de renom et d'étudiants engagés, Elsa Lafaye de Micheaux et Etienne Naveau sont universitaires, spécialistes en sciences sociales et littératures de l'Asie du Sud-Est (Malaisie, Indonésie, Singapour).