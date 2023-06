Sergueï Averintsev. Une autre dissidence

Inconnu en France, Sergueï S. Averintsev (1937-2004) est, pour le philosophe russo-américain Mikhaël Epstein, "cet éminent connaisseur de la culture russe, dont l'apport est considérable dans de nombreux domaines des sciences humaines : philologie, philosophie, théologie, études littéraires, histoire intellectuelle. "... Personnage de frêle apparence mais de grande séduction, vraie légende de la Russie des années 70, il est ici présenté dans un contexte caractérisé, sur le plan politique, par la sortie du soviétisme et ses conséquences ; et sur le plan philosophique, par un retour aux sources hellénique et byzantine de la pensée russe. L'auteur fait appel aux témoignages des acteurs de la dissidence politico-culturelle qui, avec Averintsev, ont contribué aux changements de cette période : Lossev, Likhatchev, Mamardachvili, Galtsova, Gasparov, Sedakova. Il souligne combien Averintsev, renouant avec un vaste héritage qui va de l'hellénisme tardif à la poésie de l'Age d'argent, pose des questions d'aujourd'hui : l'identité européenne et la transmission de l'héritage culturel ; la nécessité et les limites d'une politique conservatrice en réponse aux questions du temps ; l'évolution de la linguistique devenue une approche qui inscrit les sociétés dans une large perspective culturelle ; enfin le rôle de la pédagogie directe dans la transmission du savoir.