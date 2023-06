M.C. Ticout épouse L.C. Matouba

Guadeloupe, fin du XIXe siècle. Lorsque sa voisine, madame Lépante, lui propose de marier sa propre petite-fille Joséphine à son petit-fils Louis-Charles, Lucette Matouba est interloquée. Car si le jeune homme est très convoité par toutes les femmes à marier du village, il est de notoriété publique qu'il vit déjà avec Marie-Célestine et leur fille, qu'il aime profondément toutes les deux. Malgré le refus catégorique de Lucette, madame Lépante et Joséphine n'ont pas dit leur dernier mot. Joséphine deviendra madame Louis-Charles Matouba, et ce quel qu'en soit le prix ! De fait, la surprise est totale pour Louis-Charles lorsqu'un beau matin il se réveille aux côtés de Joséphine, qui lui apprend qu'ils se sont mariés la veille. Le jeune homme a beau fouiller dans sa mémoire, il n'a aucun souvenir des dernières vingt-quatre heures... Entre romance et complot marital, Joël Matouba nous entraîne sur la magnifique île papillon d'antan pour nous plonger au coeur d'un drame familial.