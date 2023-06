Mes recettes IG bas

Avec Charline Diététicienne, découvrez 100 recettes spécial IG bas pour des repas 100% plaisir et sans pics de glucose ! L'alimentation doit avant tout être une source de plaisir et c'est que Charline aime proposer avec ses recettes simples, rapides et gourmandes, qui vous aideront à retrouver de l'énergie en éliminant les pics de glucose. Du petit déjeuner au déjeuner, entrée, repas, snacks et desserts, tout est garanti IG bas : porridge calé, croque-moniseur au pain de campagne, bowl cake au comté, wrap de lentilles corail, quiche sans pâte épinard-feta, bouillon miso de légumes, cookies à l'avoine et à la banane... En introduction, retrouvez toutes les infos et astuces pour bien comprendre la notion d'IG bas (les différents types de glucides, les féculents, la charge glycémique. .), ainsi que de nombreux conseils pour changer ses habitudes alimentaires et des menus pour vous aider à y parvenir !