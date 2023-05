Un livre tout doux pour accompagner bébé dans son premier apprentissage des mots de la mer. Un emballage écoresponsable Un livre tissu adapté aux tout-petits avec des pages qui crissent et un anneau tout doux qui peut être accroché partout, notamment à la poussette. L'emballage du livre est écoresponsable, en carton. Des illustrations colorées Une découverte des éléments emblématiques de la mer : la baleine, le corail, l'hippocampe, le bateau, le goéland, le château de sable, le crabe et le poisson grâce à des illustrations graphiques et colorées.