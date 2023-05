L'ouvrage DNVB Digitally native vertical brands : les surdouées du commerce digital, paru en 2019 chez Maxima, est une référence. Il présente ces nouvelles marques, génétiquement digitales (selon un modèle digitalisé, sans intermédiaires), qui ont bouleversé les expériences d'achat, que ce soit dans le luxe, la mode ou les cosmétiques notamment. Ces nouvelles sociétés nées avec internet, qui suppriment tous les intermédiaires et contrôlent leur propre distribution (au contraire de majorité de société qui pratiquent l'e-commerce) sont le moteur du commerce de demain. Dénommées "Digitally Native Vertical Brands" (DNVB) car spontanément digitales et gérées verticalement (sans intermédiaires), ces nouvelles marques (brands en anglais) font les gros titres de la presse mondiale, affolent les fonds d'investissement, fascinent les grands groupes et trouvent une formidable résonance auprès des nouvelles générations. Elles leur parlent sur un ton nouveau, suscitent un intense bouche-à-oreille sur les réseaux sociaux et une couverture médiatique soutenant des croissances ultra-rapides et très en dehors des normes et des résultats du marché traditionnel. Ce livre offre une plongée au coeur des Digitally Native Vertical Brands et donne les clés pour comprendre leur nouveau business model, au travers de leurs sources d'inspiration et de très nombreux exemples. Dans cette nouvelle édition, Viviane Lipskier, en gardant la même structure d'ouvrage, fait un bilan dans un nouveau chapitre sur les difficultés rencontrées par les DNVB, alors qu'elle se trouvent mises en difficulté à cause de la loi sur la RGPD qui interdit de suivre les clients et impacte duremment les stratégies de marketing digital des DNVB et leurs difficultés rencontrées depuis la guerre en Ukraine. S'attachant aux perspectives de développement de ces DNVB, Viviane Lipskier s'attache à dessiner leur avenir.