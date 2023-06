Pêches faciles pour les débutants

Cet ouvrage s'adresse aux pêcheurs débutants, jeunes ou adultes. Très illustré, ce livre permettra au novice de réussir ses premières sorties en se familiarisant avec les poissons et les milieux aquatiques. Les différentes techniques de pêche sont passées en revue selon les poissons et par ordre croissant de difficulté. - Toutes les techniques de pêche et le matériel pour débuter. - Des astuces et des conseils pratiques. - Clefs d'identification des poissons. - Description des milieux.