Elémentaire. L'histoire du film

Les meilleurs moments du film Elémentaire, dans une histoire illustrée à lire en 15 minutes, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. Un texte court accompagné de grandes images riches, dynamiques et colorées. Dès 3 ans. L'histoire : A Element City, les quatre Eléments vivent en harmonie. Flam, une Flamboyante dotée d'un fort caractère, travaille dans la boutique familiale. Pour sauver le magasin de son père, menacé de fermeture, elle va devoir faire équipe avec Flack, un Aquatique émotif et plutôt amusant...