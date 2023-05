L'énergie pour guérir

Et si vous appreniez à écouter votre corps ? Le corps possède son propre langage et envoie des avertissements ; sous chaque symptôme apparent se cache un message. Il appartient à chacun de comprendre le sens de sa douleur. Ainsi, libre à vous de vous poser les questions suivantes : Qu'est-ce que mon corps essaie de me dire ? Qu'ai-je besoin de comprendre ? Forte de son expérience, Sandrine Muller vous explique comment reprendre possession de votre corps, vous libérer de votre mental, gérer les mauvaises énergies qui fragilisent votre corps mais aussi comment capter, fabriquer et ancrer les énergies positives tout en faisant grandir votre âme. Depuis son enfance, Sandrine Muller reçoit les messages des anges gardiens qu'elle transmet aux personnes en quête de guidance. Magnétiseuse et détentrice d'un don de guérison, elle consultera pendant sept ans avant de se dédier à sa mission de transmission en animant des stages de soins énergétique pour débutants. Elle diffuse également ses enseignements via sa chaîne YouTube qui compte à ce jour 225 000 abonnés.