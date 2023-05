Bibliothèque Disney : Elémentaire. Le roman du film

A Element City, l'Eau, la Terre et l'Air vivent dans la plus parfaite harmonie. Mais rien n'y est prévu pour les éléments flamboyants, qui résident dans un quartier à part. Alors quand Flam, une jeune femme intrépide et explosive, rencontre Flack, un garçon doux et sentimental, ça fait des étincelles ! Les deux amis réussiront-ils à braver les préjugés ?